Araban'da Yeşil Sarımsak Hasadı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeşil sarımsağın hasadına başlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 bin dönüm civarındaki sarımsak dikili alanın yaklaşık bin 500 dönümünde yeşil sarımsak hasat ettiklerini söyledi.

Bir dönümden 4-5 ton civarında yeşil sarımsak aldıklarını aktaran Altun, Türkiye genelindeki sebze hallerine tırlarla gönderilen ürünün kilogramının 4-5 liradan alıcı bulduğunu aktardı.

Altun, 20-25 gün içerisinde de tarladan kuru sarımsakları toplayacaklarını belirtti.

Araban Sarımsakçılar Birliğini kuracaklarına değinen Altun, "Birliğin de en geç önümüzdeki yıla kadar kurulması sağlanacak inşallah. Birlik kurulduktan sonra da bilinçli üreticilerimiz tarafından Araban Ovası'nın bereketli topraklarında yetiştirilen, ünü Türkiye sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağımızın uzun süreli depolanması için soğuk hava deposu kuracağız." dedi.

Kaynak: AA