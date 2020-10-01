Araban'da yaşlılara gıda yardımı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 155 yaşlıya gıda kolisi dağıtıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 155 yaşlıya gıda kolisi dağıtıldı.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, ilçedeki yaşlılara gıda kolisi verdi.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun talimatı üzerine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ilçedeki ihtiyaç sahibi 155 yaşlıyı tek tek evlerinde ziyaret ederek, günlerini kutladı ve gıda kolilerini sundu, maske dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama