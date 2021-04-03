Araban'da yardım kampanyası
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Araban'da yardım kampanyası

Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Araban'da yardım kampanyası

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kaymakamlık tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kaymakamlık tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Başkanı Hasan Doğru sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun, ilçede yaşayan ve sağlık problemi bulunan iki kişi için başlattığı yardım kampanyasına destek verdiğini duyurdu.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, paylaşımında "Yapacağınız küçük bir yardım bu iki kardeşimiz için büyük bir mutluluk olacaktır. Arabanlılar olarak bu iki kardeşimize herkesin kendi imkanı dahilinde yardımcı olmasını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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