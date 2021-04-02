Araban'da yardım kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araban'da yardım kampanyası

Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Araban'da yardım kampanyası

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı tarafından sağlık problemi bulunan iki kişinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı tarafından sağlık problemi bulunan iki kişinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Haydi Türkiye, haydi Araban 2 insan 2 hayata dokunmak için şimdi iyilik zamanı" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirterek, "Değerli vatandaşlarımız 12 yaşındaki çocuğumuzun ve 31 yaşındaki vatandaşımızın hayalleri ve sağlığı için sizlerin kardeşliğini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Haydar Akar Özlem Zengin Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Burcu Biricik Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Araban'da yardım kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:20:27. #1.16#
title