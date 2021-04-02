Araban'da yardım kampanyası

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı tarafından sağlık problemi bulunan iki kişinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı tarafından sağlık problemi bulunan iki kişinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Kaymakamlık, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Haydi Türkiye, haydi Araban 2 insan 2 hayata dokunmak için şimdi iyilik zamanı" sloganıyla kampanya başlatıldığı belirterek, "Değerli vatandaşlarımız 12 yaşındaki çocuğumuzun ve 31 yaşındaki vatandaşımızın hayalleri ve sağlığı için sizlerin kardeşliğini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama