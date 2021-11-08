Araban'da yanan minibüs kullanılamaz hale geldi
AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Araban ilçesinde yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kale Mahallesi'nde Adem Felek'e ait 46 ADF 856 plakalı minibüs, sürücüsü tarafından çalıştırıldığı sırada motor kısmından alev aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.???????
AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri
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