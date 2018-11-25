- Araban'da yağlık zeytin hasadı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde 3 bin dönümlük yağlık zeytin bahçesinde 2018 yılı hasadı başladı.

Antep fıstığı, pamuk, sarımsak, mısır, karpuz, kavun, bakliyat ve hububat üretiminde söz sahibi olan Arabanlı üreticiler, 3 bin dönüme ulaşan bahçelerde yetiştirdikleri zeytin ağaçlarıyla yağlık zeytin üretiminde de söz sahibi olmak istiyor.

Antep fıstığı, pamuk ve çeşitli hububat ürünlerinin bilinçli üreticiler tarafından yetiştirildiği ilçede son yıllarda yağlık zeytin üretiminde de atağa geçildi.

Araban Tarım ve Orman İlçe Müdürü Vekili Kerim Yavuz gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban ilçesinde 8 yıl önce Ayvalık ve Nizip yağlık cinsi zeytin fidanlarının dikimi ile zeytin üretimine başlandığını ve 3 bin dönüm yağlık zeytin bahçesinin bulunduğu Araban ilçesinde üreticilerin 2018 yılı yağlık zeytin hasadına başladığını belirterek,"Araban Ovası'nın değişik bölgelerinde ve antepfıstığı bahçelerinin yoğunlukta bulunduğu kırsal bölgelerde tesis edilen 3 bin dönümlük zeytin bahçelerinde başlanan 2018 yılı hasat sezonunda 3 bin dönümlük zeytin bahçesinde bulunan 50 bin 250 ağaçta başlanan hasatta müdürlük olarak yaptığımız hesaplara göre yaklaşık 375 ton yağlık zeytin hasadı yapılacağını tahmin ediyoruz. 8 yıl önce Arabanlı üreticilerimizin zeytin üretimine yönelmesiyle birlikte ilçede antepfıstığı, pamuk ve çeşitli hububat üretimiyle bölgede önemli konumu bulunan üreticilerimiz zeytinde de atağa geçmesiyle birlikte ilçede zeytin yağı tüketimi arttı" dedi.

Zeytinciliğin son yıllarda Araban tarımının en önemli dinamiklerinden biri olduğunu anlatan ilçeye bağlı Beydili kırsal mahallesindeki zeytin üreticilerinden Vakkas Ulu da,"8 yıl önce yıldan beri zeytin üreticiliği yapıyorum. Beydili kırsal mahallesindeki antepfıstığı bahçemin yanında bulunan şahsıma ait 10 dönümlük arazime 8 yıl önce tesis ettiğim Ayvalık cinsi yağlık zeytin bahçemde başladığım bu yılki hasat döneminde yüksek kalite ve yüksek rekolte ile yaklaşık 1,5 ton ürün alacağım. Ürettiğim zeytinleri zeytinyağı üretim tesislerinde yağa dönüştürüyorum. 8 yıl önce zeytin üretimine başladığımız dönemde zeytin yağı tüketim oranı yok denecek kadar azken son yıllarda ilçede zeytin yağı tüketiminde önemli ölçüde artış sağlandı" diye konuştu.