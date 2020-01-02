Araban'da yağış ve sis etkili oldu
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Araban'da yağış ve sis etkili oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak yağış çiftçileri sevindirirken Karadağ ve Ergen geçitlerinde yoğunlaşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

02.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:00
Araban'da yağış ve sis etkili oldu

'in ilçesinde etkili olan sağanak yağış çiftçileri sevindirirken ve Ergen geçitlerinde yoğunlaşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçede yağışlar sürerken Gaziantep-Araban kara yolunun Karadağ geçidi ile Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Ergen geçidi kesimlerinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesiyle sürücüler, güçlükle ilerledi.

Öte yandan yağış, hububat, sarımsak, Antep fıstığı ve diğer meyve üreticilerinin yüzünü güldürdü.

Kaynak: AA
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