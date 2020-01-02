Araban'da yağış ve sis etkili oldu
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak yağış çiftçileri sevindirirken Karadağ ve Ergen geçitlerinde yoğunlaşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak yağış çiftçileri sevindirirken Karadağ ve Ergen geçitlerinde yoğunlaşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.
İlçede yağışlar sürerken Gaziantep-Araban kara yolunun Karadağ geçidi ile Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Ergen geçidi kesimlerinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesiyle sürücüler, güçlükle ilerledi.
Öte yandan yağış, hububat, sarımsak, Antep fıstığı ve diğer meyve üreticilerinin yüzünü güldürdü.