Araban'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na başarı belgesi verildi Araban ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda görev alan ve görevlerinde başarı gösteren kamu görevlilerine Gaziantep Valisi Davut Gül adına ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu tarafından başarı belgesi ödülü verildi.

Araban ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda görev alan ve görevlerinde başarı gösteren kamu görevlilerine Gaziantep Valisi Davut Gül adına ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu tarafından başarı belgesi ödülü verildi.

Gaziantep'in Araban ilçe Kaymakamlığı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan ve görevlerinde büyük azim ve özveri ile çalışan personelimize Valimiz Davut Gül tarafından verilen başarı belgeleri Kaymakamımız Abdulhamit Mutlu tarafından personellerimize takdim edildi. Kalan personellerimize de Kaymakamımız tarafından yakın zamanda başarı belgeleri takdim edilecektir" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA