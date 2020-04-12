Araban'da Vefa Destek Grubu çalışmaları Gaziantep'in Araban ilçesinde, İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından vatandaşların ekmek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanıyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından vatandaşların ekmek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanıyor.

Kaymakamlık sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından talep eden kişilerin evlerine ekmeklerin ulaştırıldığı belirtildi. Ekiplerin, vatandaşların ihtiyacını karşılamak için çalışmaya kesintisiz olarak devam ettiği belirtilerek, "15 bin ücretsiz ekmek ve 500 gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Araban ilçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda dosyası bulunan ve 1.000 TL yardımdan yararlanamayan tüm vatandaşlarımıza gıda kolisi dağıtımı yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA