Araban'da vatandaşa maske dağıtıldı
Araban Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara 3 bin maske dağıttı.
06.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:31
Araban Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara 3 bin maske dağıttı.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, esnafı ziyaret ederek, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.
Mutlu, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin maske dağıttıklarını söyledi.
Vatandaşlara rehavete kapılmaması çağrısında bulunan Mutlu, kurallara uymayanlar için gereken işlemlerin yapılacağını kaydetti.
Kaynak: AA