Araban'da ücretsiz maske dağıtımı yapıldı Araban Belediyesi, vatandaşlara 20 bin ücretsiz maske dağıtımına başladı.

Araban Belediyesi, vatandaşlara 20 bin ücretsiz maske dağıtımına başladı.

Esnafı iş yerlerinde, vatandaşları da evlerinde ziyaret ederek ücretsiz maske dağıtımına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahalleler ile mezralarda dezenfekte edilmemiş hiçbir hane ve iş yeri kalmayacağını, bu hedefle başladıkları dezenfekte çalışmalarını eksiksiz tamamladıklarını ifade etti.

Şimdi de zabıta ekiplerinin maske dağıttığını aktaran Doğru, "Evlerinde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımıza bu süreçte evde kalmalarının hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı için daha iyi olacağını tek tek anlatıyoruz. Ücretsiz maske dağıtımımıza ilk olarak dolmuşçu esnafımız ve taksici esnafımız ile diğer tüm esnafımız ile başladık. Parayla maske satışları yasaklanmıştır. Kırsal mahallelerimizde ve mezralarımızda ikamet eden hiçbir vatandaşımız parayla maske almasın. Belediye olarak tüm ilçe genelinde herkese ücretsiz maske dağıtımı yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA