Araban'da Toplum Sağlığı Merkezi İnşaatına Devam Ediliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi inşaat çalışmasına devam ediliyor.

Eski Aile Sağlığı Merkezinin yerine yapılan merkezle ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 7 Aralık'ta yapımına başlanan merkezin tamamlanma süresinin 240 gün olduğunu belirtti.

Erdoğan, "İnşaat çalışması tamamlandığında ilçe halkı modern Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na kavuşacak. Arabanlı vatandaşlar, daha rahat sağlık hizmetleri alacak. İnşaatın tamamlanmasıyla ilçe halkının hizmetine girecek olan Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, ilçe halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.