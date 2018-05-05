Araban'da Taze Sarımsak Hasadı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, taze sarımsak hasadına başlandı.

Sarımsak üretimi yapılan alanlarda incelemelerde bulunarak, hasada katılan Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, gazetecilere, ilçedeki 20 bin dönüm alanda sarımsak tarımı yapıldığını ve bunlardan bir bölümünü taze topladıklarını söyledi.

Üretici Kazım Üstündağ da tarım işçilerinin desteğiyle hasat ettikleri taze sarımsağın kilogramını tarladan 1-1,5 lira arasında sattıklarını kaydetti.