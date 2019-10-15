Araban'da SYDV'nin kömür dağıtımı başladı
Araban'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara kışlık kömür yardımı başladı.
Araban'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara kışlık kömür yardımı başladı.
Araban Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, ilçe merkezi ve
kırsalındaki yardıma muhtaç 3 bin hak sahibi aileye kömür dağıtımına başlandı.
Elif Mahallesinden başlayan ve her
aileye 675 kilogram kömür dağıtılacağı yakacak yardımlarının sırasıyla ilçe merkezi ve
kırsal mahallelerde aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.