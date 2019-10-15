Araban'da SYDV'nin kömür dağıtımı başladı

15.10.2019 12:10

Araban'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara kışlık kömür yardımı başladı.

Araban Kaymakamlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından, ilçe merkezi ve

kırsalındaki yardıma muhtaç 3 bin hak sahibi aileye kömür dağıtımına başlandı.

Elif Mahallesinden başlayan ve her

aileye 675 kilogram kömür dağıtılacağı yakacak yardımlarının sırasıyla ilçe merkezi ve

kırsal mahallelerde aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA