Araban'da sumak hasadı

14.09.2019 12:22

Araban ilçesinde sumak hasadına başlandı.

Genelde Antep fıstığı ve üzüm bağları içinde kendiliğinden yetişen sumak, yöre halkı tarafından zahmetli şekilde toplanıp sofralara ulaştırılıyor. Ailelere ek gelir olan sumak, vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

Tarlabaşı Mahallesi sumak hasadı yapan Abdulhak Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sumağın bu mevsimde toplayarak kurutulduktan sonra satışa hazır hale geldiğini söyledi.

Sumağa son zamanlarda yoğun talep olduğunu belirten Özkan, "Sumağın kilosunu bu sene 10-15 lira arasında evimizde satıyoruz. Ağaçlardaki salkım halindeki sumağı toplayarak evimizin damına serip güneşte kurumasını sağladıktan sonra sopayla vurarak salkımdan ayrılıp tane tane olmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA