Araban'da Sosyal Market kapılarını açtı
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Araban'da Sosyal Market kapılarını açtı

Araban Kaymakamlığı, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılanması için hayata geçirdiği Sosyal Market'in açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Araban'da Sosyal Market kapılarını açtı
01.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 20:28

Araban Kaymakamlığı, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ihtiyaçlarını karşılanması için hayata geçirdiği Sosyal Market'in açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Araban Kaymakamlığı'nca Yeşilova Mahallesinde hayata geçirilen Sosyal Market'in resmi açılışı Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Gül, çok değerli bir projenin hayata geçtiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Sosyal Market içerisinde çölyak hastaları için de ayrı bir bölüm oluşturulmasının çok anlamlı olduğunu aktararak, Kaymakam Abdulhamit Mutlu'ya teşekkür etti.

Vali Gül ile Şahin, açılışın ardından ilçede çeşitli temaslarda bulundu.

Kaynak: AA

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