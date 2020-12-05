Araban'da sokaklar boş kaldı
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Araban'da sokaklar boş kaldı

05.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:00
Araban'da sokaklar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep'in Araban ilçesinde uyuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep'in Araban ilçesinde uyuldu.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin işlek caddelerinden Gaziantep, Besni, Akbudak caddeleri başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklar boş kaldı.

İlçedeki marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve ekmek fırınları, hizmet verdi.

Arabanlı esnaf Mustafa Yıldız, uygulamadan memnuniyetini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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