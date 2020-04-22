Araban'da sokak hayvanları için yem alanları Araban ilçesinde sokak hayvanları için yem alanları oluşturuldu.

Araban ilçesinde sokak hayvanları için yem alanları oluşturuldu.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamasında, sahipsiz hayvanların hayatını kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Bu anlamda kentte yem alanları oluşturduklarını ifade eden Mutlu, "Merhamet etmeyene merhamet edilmez düsturuyla küçük dostlarımız olan hayvanlarımız için çalışmalar yaptık. Vatandaşlarımızın ve özellikle çocuklarımızın bu yemlikleri korumalarını ve yemliklerin yanına sık sık su bırakmalarını istiyoruz. Şu an ilk etapta 20 noktaya yemlikleri bıraktık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA