Araban'da Sis Etkisini Sürdürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde iki gündür sis etkili oluyor.

İlçe merkezi ve kırsalında iki gün önce başlayan gece ve gündür aralıklarla devam eden sağanak ve çiğ yağışları ilçe merkezi ve kırsalındaki çiftçilerin yüzünü güldürürken, etkili olan sis ise hayatı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle ilçede, görüş mesafesi yer yer 10-15 metreye kadar düştü.

Araban-Gaziantep karayolu üzerindeki Karadağ geçidi ve Araban-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan Ergen rampası geçidinde ise araç sürücüleri daha da yoğunlaşan sis ve sıfıra düşen görüş mesafesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. - GAZİANTEP