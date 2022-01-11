Araban'da sis etkili oldu - Haberler
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Araban'da sis etkili oldu

Araban'da sis etkili oldu
AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 8-10 metreye düştü. Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Yetkililer, sürücülerin araçlarının ışıklarını yakıp, dikkatli seyir etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

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