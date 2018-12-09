Araban'da Sis Etkili Oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı etkiledi.

Araban ilçe merkezi ile kırsalında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, uygulama yaparak sürücülere uyarıda bulundu. Özellikle Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Karadağ ile Ergen geçitlerinde etkisi artan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.