Araban'da Sel Sularına Kapılan İkinci Kişinin de Cenazesine Ulaşıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2 gün önce sel sularına kapılarak, kaybolan ikinci kişinin de cenazesine olaydan 5 gün sonra, olay yerine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulundu. Cenazesi morga götürülen Hanifi Keser'in dün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

Araban ilçesinde otomobil ile seyir halinde bulunan iki arkadaştan Araban K1 Tipi Kapalı Cezaevi infaz koruma memuru Hanifi Keser ve Araban ilçesinde kuyumculuk yapan Zahir Gözüaçık Çat Çayı'nın taşması sonucu sel sularına kapılmış, olaydan bir gün sonra otomobil bulunmuş, tüm arama çalışmalarına rağmen iki arkadaş bulunamamıştı. İlçe Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, helikopter ve drone ile yapılan aramaların ikinci gününde kayıp arkadaşlardan Zahir Gözüaçık'ın cenazesine ulaşıldı. Gözüaçık'ın cansız bedeni, olaydan 2 gün sonra olay yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kardeşler köyü yakınlarındaki dere yatağında bulunmuştu.

Bölgede yağışlı havaya rağmen arama kurtarma çalışmalarını yürüten Adıyaman Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç ekipleri tarafından kayıp Hanifi Keser'in cenazesi olay yerine 35 kilometre uzaklıktaki Habeş Deresi'nde bulundu. Ekipler tarafından sudan çıkarılan infaz koruma memuru Hanifi Keser'in cansız bedeni botla kıyıya getirildi. Keser'in cansız bedenini gören yakınları sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından öldüğü belirlenen Keser'in cesedi, cenaze aracı ile Araban Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Dün doğum gününü kutlayacaktı

Sel sularına kapılan infaz koruma memuru Hanifi Keser'in doğum tarihinin ise 03.04.1992 olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 5 gündür kayıp olan ve ekipler tarafından her yerde aranan Keser'in cenazesi doğum gününden bir gün sonra bulundu.

Baygınlık geçirdiler

Araban Devlet Hastanesi önünde Keser'i bekleyen yakınları, cenazeyi görünce sinir krizleri ve baygınlık geçirdi. Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin yardımıyla Hanifi Keser'in yakınları sedye ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Keser'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA