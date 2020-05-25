Araban'da şehitlik ziyareti Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehitliği ziyaret etti.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehitliği ziyaret etti.

Kaymakam Mutlu, Belediye Başkanı Doğru, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kasney ve ilgililer şehitlerin kabri başında dua etti. Şehit ve gazi ailelerini de ziyaret eden Kaymakam Mutlu ve beraberindekiler, bayramlarını kutladı.

Daha sonra ilçede görevli güvenlik güçlerini ziyaret eden Mutlu, onlarla bayramlaştı.

Kaynak: AA