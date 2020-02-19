Araban'da Sarımsak Üreticileri Birliği kuruldu

19.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:26

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Sarımsak Üreticileri Birliği kuruldu.

Araban sarımsağının ilçe ekonomisindeki etkisini sistemli şekilde artırılabilmesi amacıyla Araban Ziraat Odası Başkanlığı hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda "Araban Sarımsak Üreticileri Birliği" kurulmasına karar verildi.

Birliğin geçici Yönetim Kurulu Başkanlığına Kazım Üstündağ, Başkan Yardımcılığına Sait Çerçi getirilirken, üyeler de Salih Demir Muhasip, Coşkun Zencidi ve Haci Çalışkan'dan oluştu.

Toplantı, Araban Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Fırat Işık, Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünde Tarımsal Kooperatifler ve Birlikler Biriminde görevli Ziraat Teknikeri Hamit Güneş ve Veteriner Hekim Bülent Aslan, Araban Tarım ve Orman Müdürlüğü İlçe Müdürü Kerim Yavuz ve sarımsak üreticilerinin katılımıyla yapıldı.

Sarımsak Üreticileri Birliği üyeleri daha sonra, kırsal mahalleri ziyaret ederek, sarımsak üretimi yapan çiftçiler ve muhtarlarla bir araya gelerek onları bilgilendirdi.

Kaynak: AA