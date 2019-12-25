Araban'da Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı nedeniyle yürüyüş yapıldı

25.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:18

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yürüyüş, ilçe girişinde başlayarak Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde tamamlandı.

Bir kilometrelik yürüyüşe, ilçedeki tüm okullarda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri, muhtarlar ve vatandaşların yanı sıra Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Güneş de katıldı.

Kaynak: AA