Araban'da sağanak yağış ve yoğun sis
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Araban'da sağanak yağış ve yoğun sis

Gaziantep'in Araban ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış çiftçileri sevindirirken, yoğunlaşan sis ise sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

02.01.2020 12:41 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:46
Araban'da sağanak yağış ve yoğun sis

'in ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış çiftçileri sevindirirken, yoğunlaşan sis ise sürücülere de zor anlar yaşatıyor.


Araban İlçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlerde etkisini arttırarak devam eden yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatırken, gece geç saatlerde başlayan sağanak yağış ise, çiftçileri sevindirdi. İlçeye bağlı kırsal mahallelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşürürken, trafiğe çıkan araçlar güçlükle ilerleyebildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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