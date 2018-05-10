Araban'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

Gaziantep'in Araban İlçesinde etkili olan sağanak yağış sele sebep oldu. Şiddetli yağışın etkili olduğu bölgelerde can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Gaziantep'in Araban İlçesinin doğusunda aniden başlayan ve 40 dakika süren sağanak yağış sele neden oldu. Araban'a bağlı Elif, Hisar, Hasanoğlu, Sarıtepe, Başpınar, Gümüşpınar, Akbudak, Tarlabaşı, Çiftekoz, Erenbağ ve Fıstıklı mahallelerinde etkisini gösteren yağış, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Kurttepe ve Balderesi köylerini de etkisi altına aldı. Bölgedeki dağlarda bulunan dereleri dolduran sel suları derelerden taşarak Fırat Nehri'ne döküldü. Araban Kaymakamı Emin Bağlı, şiddetli sağanak yağmurun etkisi altına aldığı bölgelerde can ve mal kaybı olup olmadığını tespit için bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde Araban ve Halfeti ilçelerinin doğusundaki kırsalda etkili olan ve son 20 yılın en etkili sağanak yağışlarının oluşturduğu sel sularından can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP