Araban'da pamuk hasadına başlandı

15.09.2019 11:35

Gaziantep Araban ilçesinde toplam 40 bin dönümlük alanda ekili bulunan pamuk hasadına başlandı.



Araban'da toplam 40 bin dönümlük alanda ekili bulunan ve hasat zamanı gelen pamuğun hasadına başlandı. Bu yıl yapılan pamuk hasadının 25 bin dönümlük kısmında makineli hasat yapılırken, 15 bin dönümlük kısımda ise elle hasat yapılıyor. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçede pamuk ekili alanın 15 bin dönümünde Ağustos ayının 20'sinde tarım işçileri tarafından elle pamuk toplama hasadına başlandığını, Eylül ayının ortalarından itibaren de 25 bin dönüm alanda makineli hasadın başladığını belirtti.



Altun yaptığı açıklamada, "Üreticilerimiz, 2018 yılında makineli hasatta dönüme 400 kilogram civarında pamuk hasat ederken, 2019 yılında makineli hasatta dönüme yaklaşık 400-450 kilogram verim alıyor. Üreticilerimiz ekimi ve yetiştirme süreci boyunca uzun bir çalışmayla emek verip bin bir masraf ve zahmet ile yetiştirdikleri pamuğun 2019 yılı makineli pamuk hasadının Arabanlı üreticilerimize hayırlı olmasını temenni eder bol kazançlar diliyorum"dedi.



Fakılı Mahallesi'ndeki pamuk üreticisi İsmail Altun ise, "Araban Ovası'nın değişik bölgelerindeki şahsıma ait ve kiraladığım arazilerde uzun yıllardan beri pamuk üretimi yapıyorum. Bu yıl da Fakılı Mahallesi Kuruöz mevkisindeki 240 dönümlük kısmen kendime ait kısmen de kiraladığım arazide pamuk ekimi yaptım. Geçen yıla kadar pamuk hasadını tarım işçileriyle elle toplayarak yapıyorduk. Geçen yıl makine ile topladığımız pamuğu elle toplanan pamuktan daha temiz toplanmış olduğunu gördük. Bu yıl pamuk hasadını makine ile yapıyorum. Elle hasat yapılan pamuk hışvalı olduğu, makineli hasat ise hışvasız ve temiz olduğu için daha iyi oluyor. Makineli hasat yapılan pamuğun randımanı elle hasat yapılmasından daha yüksek olduğu için makineli hasat yapmayı tercih ettim" ifadelerini kullandı.



Bu yılki pamuk fiyatlarından da bahseden Altun, "Geçen yıl 4 lira 15 kuruş'tan sattığım pamuğu, bu yıl 3 lira bile satamıyorum. Fiyat belli değil. Bugün makine ile pamuğumun hasadını yapıyorum hala piyasa belli değil. Üreticiler olarak fiyatın ne olacağını bilmiyoruz. Tüccarın vicdanına kalmış bir şey. Hasadını yaptığımız pamuğumuzu sattığımız tüccarlara elimizi açacağız. Pamuğumuz için elimize ne sayarsa o artık tüccarın vicdanına kalmış. Bir sene boyunca çalışıp çabalıyoruz ki çoluk çocuğumuzun rızkını kazanmak için. Ama böyle giderse durumumuz vahim. İnşallah devlet en azından biz üreticilere desteklemede yardımcı olursa belki o zaman bir nebzede olsun düzeliriz" diye konuştu.



Altun, devletin verdiği destekleme fiyatlarını yüksek tutmasını beklediklerini de vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA