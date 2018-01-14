Araban'da Olaylı Maç

Gaziantep'te Araban ilçesindeki İlçe Stadyumunda oynanan Bölgesel Amatör Lig 2. Grup karşılaşmasında Araban Belediyespor ile Adıyaman 1954 Spor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.

Araban İlçe Stadyumunda sakin başlayan maçın ilk yarısı, Araban Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sakin başlayan karşılaşmanın ikinci yarısında Adıyaman 1954 Sporun beraberliği sağlanmasıyla karşılaşmanın skor 1 -1 oldu.

Tribündeki taraftarların kendi aralarında birbirlerine sözlü sataşmaları sonunda tartışma çıktı. Taraftarların birbirlerine tribünlerden söktükleri plastik koltukları atması üzerine, polis ve jandarma ekipleri olaya müdahale ederek taraftarları stat dışına çıkarıldı. Bu sırada başına sert bir cisim isabet eden Adıyaman 1954 Spor taraftarı bir şahıs yaralandı. Yaralı taraftar, polis aracıyla Araban Devlet Hastanesine götürüldü.

Maçın ardından, Adıyaman 1954 Spor taraftarları, polis ve jandarma ekiplerinin nezaretinde Adıyaman'a gönderilmek üzere ilçe dışına çıkarıldı. Bu sıradaki kargaşada Adıyaman 1954 Spor Kulübü takımının minibüsü ile bazı araçların camı kırıldı. Polis ekipleri taraftarları biber gazı kullanarak dağıttı. Olaya karıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına aldı. Öte yandan, kavgalı maç Adıyaman 1954 Spor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP