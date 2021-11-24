Araban'da Öğretmenler Günü törenle kutlandı

GAZİANTEP (İHA) - 24 Kasım Öğretmenler Günü, Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Araban Anaokulu bahçesindeki tören düzenlendi. Tören; İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Servet Sema Korkmaz Atatürk Anıtına çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Servet Sema Korkmaz günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasının ardından tören son buldu.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Kadir Gükhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Ömer Ayabakan, İlçe Müftüsü Şakir Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Sema Korkmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatı ile Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezi ve kırsalındaki 48 okulda görev yapan 82 idareci ile 499 öğretmene karanfil hediye edildi. - GAZİANTEP