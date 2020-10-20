Araban'da muhtarlara teşekkür belgesi
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Araban'da muhtarlara teşekkür belgesi

20.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:12
Araban'da muhtarlara teşekkür belgesi

Gaziantep'in Araban ilçesinde muhtarlara teşekkür belgesi verildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde muhtarlara teşekkür belgesi verildi.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, Muhtarlar Günü dolayısıyla Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarların gününü kutladı.

Kaymakam Mutlu, muhtarla bir araya geldiği ve talepleri dinlediği toplantıda, Kovid-19 salgını sürecinde aktif rol alan muhtarları teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki ile 12 muhtar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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