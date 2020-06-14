Araban'da MPS hastası çocuğun yüzü güldü Gaziantep'in Araban ilçesinde, MPS hastası çocuğun yüzü güldü.

Gaziantep'in Araban ilçesinde, MPS hastası çocuğun yüzü güldü.

Araban Kaymakamlığınca, MPS Tip 6 hastası Senanur Körükçü'ye çocuk odası takımı, tablet ve kıyafet yardımı yapıldı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, eşi Nesrin Mutlu ve Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile Körükçü ailesini ziyaret etti.

Senanur Körükçük, hediyeler için teşekkür ederek, "Dünyalar benim oldu, yıllardır özlemini çektiklerimi biranda bana verdiniz Allah sizden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA