Araban'da marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde zabıta ekiplerince fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Araban Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tüketicilerin korunması ve farklı fiyat uygulamasının önüne geçilmesi için etiket denetimi başlattı.

Ekipler, yaptıkları tüm uyarılara rağmen fiyat etiketi olmadan satış yapan esnafa bir sonraki denetimlerde para cezası kesileceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere, farklı fiyat uygulamasının önüne geçilmesi amacıyla denetimlerini artırdıklarını aktardı.

Çalışmalar neticesinde halkın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesinin önünü açacaklarını anlatan Doğru, esnafın da bu konuda daha duyarlı davranmasını istedi.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

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