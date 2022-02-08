Araban'da kuyumcu eski para koleksiyonunu sergiliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde kuyumcu esnafı Mustafa Ordu, tedavülden kalkan Türk liraları koleksiyonlarını meraklılarına sergiliyor.

İlçede 22 yıldır kuyumculuk yapan 58 yaşındaki Ordu, uzun yıllardır eski kağıt Türk lirasını topluyor, müşterilerine sergiliyor.

Ordu, gazetecilere, ekonomik şartlar ne olursa olsun liraya duydukları sevginin azalmayacağını söyledi.

Çevreden eski paraları temin ettiğini aktaran Ordu, "Elimde bulunan tedavülden kalkan banknotları deforme olmamaları için özel bir defter arasında kasamda muhafaza ediyorum. Eş, dost ve arkadaşlarıma ara ara çıkarıp milli paramız olan Türk Lirası banknotları gösterip, eski ve yeni Türk lirasına olan sevgimi anlatıyorum. Böylelikle herkesin ellerindeki Türk Liralarını dövize çevirmemelerini öneriyorum." diye konuştu.