Araban'da kurutmalık telaşı başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kadınların kış yemeklerinin vazgeçilmezi olan kurutmalıkların yapımına başlandı.

Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen patlıcan, biber, kabak ve acurlar, evlerde kadınlar tarafından kurutulmak üzere temizlenerek hazırlanıyor.

İplere dizilerek genellikle evlerin damında güneşte kurutulan sebzeler, kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor.

Kurutmalık hazırlayan ev kadınlarından Zeynep Kaya, gazetecilere, her yıl yaz mevsiminde Araban Ovası'nın verimli topraklarında yetişen organik patlıcan, biber, kabak ve acurlarla kışlık

hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Kurutmalık yanında turşu, reçel ve

salça da yaptıklarını dile getiren Kaya, "Araban Ovası'nın verimli

topraklarında ve mevsiminde yetişen meyve ve sebzelerle yaptığımız

gıdaları kış ayında içimize sinerek tüketiyoruz." dedi.

Kaynak: AA