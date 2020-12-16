Salgın sürecinde kesintisiz görev yapan kurumlara baklava ikramı
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Salgın sürecinde kesintisiz görev yapan kurumlara baklava ikramı

16.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:07
Salgın sürecinde kesintisiz görev yapan kurumlara baklava ikramı

Gaziantep'in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelinde gece ve gündüz demeden görev yapan Sağlık, Emniyet, Jandarma, SYDV ve SHM personellerine teşekkür ederek baklava ikramında bulundu.

Gaziantep'in Araban ilçe Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilçe genelinde gece ve gündüz demeden görev yapan Sağlık, Emniyet, Jandarma, SYDV ve SHM personellerine teşekkür ederek baklava ikramında bulundu.

Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kovid-19 korona virüs salgını ile mücadele sürecinde ilçe merkezi ve kırsalında gece ve gündüz demeden görev yapan Araban İlçesi Sağlık görevlileri, Araban İlçe Emniyet Amirliği personelleri, Araban İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Araban İlçesi SYDV Müdürlüğü personelleri ve Araban İlçesi SHM Müdürlüğü personellerine moral ve motivasyon desteği amaçlı teşekkür ederek Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğünce hazırlanan baklavaların ikramında bulundu.

Kaymakam Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sayfasından "Salgınla Mücadelede İyi ki Varsınız" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Salgınla mücadele sürecinde aylardır gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık personellerimiz başta olmak üzere emniyet, jandarma, sosyal yardımlaşma ve sosyal hizmetler gibi kurumlarımıza moral amacıyla tatlı ikramlarımız devam ediyor. Tüm kurumlarımıza ve personellerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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