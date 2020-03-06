Araban'da koşu yapıldı

06.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:04

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 1000 metre kros koşusu yapıldı.

Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında 250 öğrencinin katılımıyla yapılan koşu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Atletizm İl Temsilciliğince planlandı.

Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerindeki okullardaki gönüllü öğrencilerin katıldığı koşu, Turgut Özal Mahallesi Karapınar yolunda yapıldı.

Gazetecilere konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Rıza Demir, her kategoride ilk altıya giren öğrencilerin Gaziantep'te yapılacak müsabakalarda yer alma şansı kazanacağını belirtti.

Öğrenciler madalyalarını Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun elinden aldı.

Araban Belediyesi, dereceye giren öğrencilere eşofman takımı hediye etti.

Kaynak: AA