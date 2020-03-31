Araban'da koronavirüs tedbirleri Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılacak yardımların yarın itibariyle başlayacağını duyurdu.

Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılacak yardımların yarın itibariyle başlayacağını duyurdu.

Mutlu, yazılı açıklamasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında ilçedeki yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yaşlı, engelli, yetim, öksüz ve çocuk yardımı düzenli yardım alan ailelere biner TL yardımına başlanacağını ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yaşlı, engelli, yetim ve öksüz, çocuk yardımı vb. düzenli yardım alan ailelere 1.000 TL destek yarından itibaren PTT şubesinden verilecektir. Yardım alacak kişilerin sistemde kayıtlı numaralarına mesaj gönderilmiştir. Vatandaşlarımızın telefonlarını kontrol etmeleri, sorgulama için Vakıf'a gitmemeleri rica olunur. Ayrıca PTT önünde kuyruk oluşturulmaması, sosyal mesafe kuralına uyulması önemlidir. Uymayanlara cezai işlem uygulanacaktır."

Kaynak: AA