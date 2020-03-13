Araban'da koronavirüs tedbirleri
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Gaziantep, Araban, Güncel

Araban'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

13.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:51
Araban'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun talimatıyla ilçe merkezindeki ve kırsalındaki tüm okullar, hastane ve kamu kurumlarında tedbirler kapsamında dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçedeki tüm kurumlardaki tuvaletler, lavabolar, kapı kolları, merdiven korkulukları ile elle temas edilen bütün alanlar özel dezenfektanlarla temizlendi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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