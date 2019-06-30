Araban'da konut ihtiyacına "özel" yatırım

Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşanan konut ihtiyacı,özel sektörün yaptığı yatırımlarla gideriliyor. İlçede bu yıl içerisinde 5 ayrı inşaat firması tarafından toplam 246 adet konut yapılıyor.

1957 yılında ilçe olan ve yaklaşık 32 bin 846 nüfusu bulunan Gaziantep'in Araban ilçesindeki konut ihtiyacı, özel sektörün yaptığı yatırımlarla gideriliyor.İlçenin farklı bölgelerinde 5 ayrı inşaat firması tarafından toplam 242 adet daire yapılarak, evi ihtiyacı olan ailelere pazarlanıyor. İlçedeki yeni yapılan konutlardan 1+1 daireler 65 bin-70 bin TL, 2+1 daireler 95 bin 100 bin, 3+1 daireler 135 bin-150 bin, dubleks daireler ise 180 bin 200 bin TL arasında satışa sunuluyor. Bazı dairelerin yapımı tamamlanarak, satışa sunulurken, bazılarının ise inşaatı sürüyor.

İlçenin Turgut Özal Mahallesindeki 7 bin 600 metrekare arsa üzerinde 126 daire yaparak, satışa başlayan genç girişimci Mehmet Kaya, 7 bin 600 metrekare arsa üzerinde 145 metrekarelik 3 oda ve 1 salondan oluşan sağlam ve modern 96 adet 3+1, 20 adet 1+1, 4 adet 2+1, 6 adette dükkan yapımını tamamladıklarını ifade etti.

Kaya,"1957 yılında ilçe olan ve 32 bin 846 nüfuslu ilçemizde konut sıkıntısının had safhada olduğunu gördüm. İlçemize komşu olan ilçelerinde yaşanan konut sıkıntılarının benim gibi girişimciler tarafından başlatılan konut inşaatlarıyla çözüldüğünü tespit ettim. Çevre ilçelerdeki girişimci arkadaşlarımla görüşerek doğup büyüdüğüm ve memleketim olan Araban ilçemizde yaşanan konut sıkıntısının çözümü için başlattığım dört bloktan oluşan ilk konut inşaatımı tamamlayarak ihtiyaç sahibi ailelere satışını yaparak ilçemizdeki konut sıkıntısının giderilmesi için maddi imkanlarımı kullanarak katkı sağladım" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA