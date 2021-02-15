Araban'da kırsal mahallelere 300 çöp konteyneri bıraktı

Araban Belediyesi tarafından 18 kırsal mahalleye 300 çöp konteyneri bırakıldı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çevre temizliği ve hijyenin önemine değinerek, 18 kırsal mahalleye 300 galvanizli çöp konteyneri dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Doğru, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Temiz bir çevre ve korona virüsle mücadele kapsamında, hijyenik ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla çevre temizliğine önem veriyoruz. Kırsal mahallerimizde yaşayan insanlarımıza, temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlamak amacıyla, Temizlik işleri Müdürlüğümüz tarafından 18 kırsal mahallemize toplamada 300 adet galvanizli konteyner dağıtımı yaptık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama