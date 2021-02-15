Araban'da kırsal mahallelere 300 çöp konteyneri bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Araban'da kırsal mahallelere 300 çöp konteyneri bıraktı

15.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:57
Araban'da kırsal mahallelere 300 çöp konteyneri bıraktı

Araban Belediyesi tarafından 18 kırsal mahalleye 300 çöp konteyneri bırakıldı.

Araban Belediyesi tarafından 18 kırsal mahalleye 300 çöp konteyneri bırakıldı.

Belediye Başkanı Hasan Doğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çevre temizliği ve hijyenin önemine değinerek, 18 kırsal mahalleye 300 galvanizli çöp konteyneri dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Doğru, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Temiz bir çevre ve korona virüsle mücadele kapsamında, hijyenik ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla çevre temizliğine önem veriyoruz. Kırsal mahallerimizde yaşayan insanlarımıza, temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı sağlamak amacıyla, Temizlik işleri Müdürlüğümüz tarafından 18 kırsal mahallemize toplamada 300 adet galvanizli konteyner dağıtımı yaptık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Prens Harry Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ömer Ali Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araban'da kırsal mahallelere 300 çöp konteyneri bıraktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:57:49. #1.15#
title