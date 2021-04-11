Araban'da kırsal mahalle yolları onarılmayı bekliyor
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Araban'da kırsal mahalle yolları onarılmayı bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Araban'da kırsal mahalle yolları onarılmayı bekliyor

Araban'da, kış boyunca etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından bozulan ve pek çok noktada kullanılamaz hale gelen kırsal mahalle yolları onarılmayı bekliyor.

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Araban'da, kış boyunca etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından bozulan ve pek çok noktada kullanılamaz hale gelen kırsal mahalle yolları onarılmayı bekliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kış boyunca etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından bozulan ve pek çok noktada kullanılamaz hale gelen kırsal mahalle yolları onarılmayı bekliyor. Kış mevsimindeki yağışların ardından özellikle ilçeye bağlı kırsal mahalle ve mezraların asfalt yollarında meydana gelen patlak ve derin çukurlar, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Bozuk yollar, sürücü ve vatandaşların tehlikeli yollarda yolculuk yapmasına neden olurken, vatandaşlar bozulan yolların can güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından gerekli onarım çalışmalarının yapılmasını istiyor.

Bölge sakinlerinden kırsal Altınpınar Mahallesi eski muhtarı Salman Karasu, yolların onarılmasını beklediklerini ifade ederek, "İlçede bazı kırsal mahallelerin yollarında oluşan bozulmalar can güvenliğini tehlikeye sokuyor. Özellikle Gümüşpınar, Altınpınar, Karababa kırsal mahalleleri, Tepebaşı mezrası ve Başpınar kırsal mahallesi arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik asfalt yol kullanılamaz duruma geldi. Yetkilileri yolların durumunu yerinde görmeleri için bölgeye davet ediyorum. Bölge halkı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekiplerince biran önce kullanılamaz haldeki köstebek yuvasına dönen bozuk yolların yapılması için çalışma başlatmalarını istiyoruz. Ayrıca ekiplere, daha önce yaptıkları Fıstıklıdağ ve Fakılı grup yolları için de teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Araban'da kırsal mahalle yolları onarılmayı bekliyor
Araban'da kırsal mahalle yolları onarılmayı bekliyor
Araban'da kırsal mahalle yolları onarılmayı bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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