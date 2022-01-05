Araban'da "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmine yoğun ilgi

Araban Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi tarafından düzenlenen ortak organizasyonla 1 Ocak'ta vizyona giren ve Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filmi, 400 kişiye ücretsiz olarak izlettirildi.

1 Ocak'ta Gaziantep'te de vizyona giren Şehit Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in anısına çekilen "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filmi gişe rekorları kırıyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filim, Araban Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle ilçede yaşayan 400 kişiye ücretsiz olarak izlettirildi.

Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta gösterime giren filmi Arabanlılarla birlikte İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru da izledi. - GAZİANTEP