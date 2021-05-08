Araban'da Kadir Gecesi için helva dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araban'da Kadir Gecesi için helva dağıtıldı

Araban'da Kadir Gecesi için helva dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kadir Gecesi nedeniyle irmik helvası dağıttı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kadir Gecesi nedeniyle irmik helvası dağıttı.

Mutlu, Kadir Gecesi vesilesiyle Araban Ovası'nda çalışan tarım işçilerine ve genelgeyle işyerlerini açmasına izin verilen esnafa akşam saatlerinde iftar öncesi 5 bin 500 paket irmik helvası dağıttı.

İkramları alan esnaf ve tarım işçileri, ilgililere teşekkür ederek Kadir Gecesi'nin birlik ve beraberliği artırması için dua etti.

Kaymakam Mutlu'ya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz ile diğer ilgililer eşlik etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Araban'da Kadir Gecesi için helva dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 20:20:14. #1.15#

title