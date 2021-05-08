Araban'da Kadir Gecesi için helva dağıtıldı

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kadir Gecesi nedeniyle irmik helvası dağıttı.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Kadir Gecesi nedeniyle irmik helvası dağıttı.

Mutlu, Kadir Gecesi vesilesiyle Araban Ovası'nda çalışan tarım işçilerine ve genelgeyle işyerlerini açmasına izin verilen esnafa akşam saatlerinde iftar öncesi 5 bin 500 paket irmik helvası dağıttı.

İkramları alan esnaf ve tarım işçileri, ilgililere teşekkür ederek Kadir Gecesi'nin birlik ve beraberliği artırması için dua etti.

Kaymakam Mutlu'ya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz ile diğer ilgililer eşlik etti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama