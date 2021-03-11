Araban'da jandarmadan traktör sürücülerine reflektör
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Araban'da jandarmadan traktör sürücülerine reflektör

11.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:53
Araban'da jandarmadan traktör sürücülerine reflektör

Araban ilçesinde, jandarma trafik ekipleri, uygulama sırasında durdukları 100 traktörün sürücüsüne reflektör hediye etti.

Araban ilçesinde, jandarma trafik ekipleri, uygulama sırasında durdukları 100 traktörün sürücüsüne reflektör hediye etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Akbudak Jandarma Karakolu önünde düzenlenen uygulama noktasında, römorkunda reflektör bulunmayan traktörleri durdurdu.

Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, 100 traktörün römorkuna da reflektör taktı.

Ekipler ayrıca sürücülere trafik kuralları konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mustafa Er Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araban'da jandarmadan traktör sürücülerine reflektör - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:55:37. #1.16#
title