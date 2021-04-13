Araban'da ihtiyaç sahiplerine ramazan desteği
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Araban'da ihtiyaç sahiplerine ramazan desteği

Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Araban'da ihtiyaç sahiplerine ramazan desteği

Araban Kaymakamlığı, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 1000 aileye 1000 ramazan gıda kolisinin dağıtımına başladı.

Araban Kaymakamlığı, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 1000 aileye 1000 ramazan gıda kolisinin dağıtımına başladı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Valimiz Sayın Davut Gül'ün liderliği ve desteğiyle Kaymakamız Sayın Abdulhamit Mutlu'nun koordinasyonunda ramazan ayı için her birinin içerisinde 300 lira değerinde değişik temel gıda malzemeleri bulunan 1000 gıda kolisinin dağıtımına başlanmıştır. Sayın Valimize ilçemize verdiği değer ve destek için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek kolileri teslim ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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