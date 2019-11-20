Araban'da ihtiyaç sahiplerine gıda kuponu verilecek

20.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:00

Gaziantep'in Araban ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Vakfı, (SYDV) ihtiyaç sahiplerine gıda kuponu yardımında bulunacak.

Araban Kaymakamı Adulhamit Mutlu, SYDV tarafından Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen "Halk Günü Toplantısı"nda vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

Sorun ve talepleri dinleyen Kaymakam Mutlu, yaptığı konuşmada, SYDV'den nakdi yardım alan ihtiyaç sahiplerine bundan sonra gıda kuponu verileceğini söyledi.

Uygulamayla ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımların amacına uygun gerçekleşmesini hedeflediklerini dile getiren Mutlu, "İlçenin yerli esnaflarından alışveriş yapılması şartıyla yapılacak olan gıda kuponu uygulaması ile hem ailenin mutfak ihtiyacı karşılanacak hem de ilçe esnafının ekonomisine önemli katkı sağlanacak. Kuponlarla gıda, kıyafet, ayakkabı gibi diğer ihtiyaçların dışında alışverişlerde kesinlikle kullanılmayacak." dedi.

Esnaf da gıda kuponu uygulamasından memnuniyetlerini belirterek, Kaymakam Mutlu'ya teşekkür etti.

Toplantıya, Araban Belediye Başkan Vekili Mustafa Küreş, Belediye Başkan

Yardımcısı Ümit Fırat Işık, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakfı Müdürü Orhan Behcet de katıldı.

Kaynak: AA