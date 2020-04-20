Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar sürüyor
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Gaziantep, Araban, Güncel

Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımına devam ediliyor.

20.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:06
Araban'da ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımına devam ediliyor.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu da yemek dağıtımına katılarak ihtiyaç sahiplerinin isteklerini, taleplerini soruyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şehit Sait Demirel Aşevinde hazırlanan yemekler, ilçedeki ihtiyaç sahibi 135 aileye ulaştırılıyor.

Mutlu, yemeğin yanı sıra, ekmek ve gıda kolisi yardımının da ulaştırıldığı evleri inceleyerek sağlıksız durumda olan evlere hemen bakım onarım yapılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet'e talimat veriyor.

Kaymakam Mutlu, ziyaret ettiği evlerde yaşlılara dezenfektan da hediye ediyor, koronavirüs salgınına karşı korunmaları için uyarılarda bulunuyor.

İhtiyaç sahibi aileler de devletin hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, dua ediyor.

Kaynak: AA

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