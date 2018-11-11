- Araban'da güz balı sağımı başladı

Araban'daki ilçe kırsalındaki toplam 2 bin 500 kovandan yaklaşık 4 ton bal almayı hedefliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesi kırsalında bulunan toplam 2 bin 500 kovanda güz balı sağımına başlandı. Bereketli bir dönem geçiren arıcılar, yaklaşık 4 ton bal almayı hedefliyor.

Araban ilçesinde güz dönemi ile birlikte arı yetiştiricileri geneli ilçe kırsalında bulunan 2 bini fenni, 500'ü de kara kovan olmak üzere toplam 2 bin 500 kovanda bal sağımına başladı. Karadağ eteğinde yer alan zahter, meşe üçgül, çiğdem, keber, pamuk ve gibi gibi faydalı bitkilerin özlerinden elde edilen balın kilogram fiyatı ise ortalama 100 TL'den satışa sunuluyor.

Bal üretiminin de yaygınlaşmaya başladığı ilçedeki arıcılar, bal rekoltesinde sezona iyi başlamanın sevincini yaşıyor. Araban'ın Körhacıobası kırsal mahallesinde bu yıl ilk defa güz balı sağımına başlandı. Arıların bal yaparken zahter, meşe, üçgül, çiğdem, keber, pamuk ve kekik bitkilerden faydalandığı güz balı hem fiyatıyla hem de sağlıkla olamasıyla dikkat çekiyor. İlk defa üretimi yapılan kara kovan doğal güz balının bir kilogramı 100 liraya alıcı buluyor.

Yaklaşık 7-8 yıldır arıcılık yaptığını ve doğal bal ürettiğini anlatan Mehmet Demir, "Şu ana kadar fenni kovanlarla yaptığım arıcılığı bu yıl ilk defa 10 adet sepet kara kovan ile genişlettim. Bu yıl ilk defa üretimine başladığım sepet kara kovan balının ilk günkü güz balı sağımında toplam 50 kilogram doğal bal aldım. 70 adet fenni kovanda da 400 kilogram olmak üzere toplam 450 kilogram doğal bal aldım" dedi.

Sepet kara kovan ile birlikte toplam 80 bal kovanı bulunduğunu kaydeden Demir, "Yıl içerisinde fenni kovanlarda iki defa bal sağımı yaptım. Şimdi de bu yıl ilçede ilk defa üretimine başladığım sepet kara kovanda da yılda bir defa doğal güz balı sağımı yapıyorum. Her yıl sağımdan önce doğal bal siparişlerini alıyorum. Arılar, Karadağ'ın eteklerindeki temiz havada yetişen bitki örtüsünden, değişik çiçeklerden besleniyor. Biz de doğal balı gönül rahatlığıyla satmanın ve ailemizi bu işten geçindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.