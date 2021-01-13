Araban'da gurbetçi aileden "Sosyal Fırın"a un desteği
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Araban'da gurbetçi aileden "Sosyal Fırın"a un desteği

13.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:18
Araban'da gurbetçi aileden

Almanya'da yaşan gurbetçi iki kardeş, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek yardımı yapılan "Sosyal Fırın"a un desteğinde bulundu.

Almanya'da yaşan gurbetçi iki kardeş, Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek yardımı yapılan "Sosyal Fırın"a un desteğinde bulundu.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Sosyal Fırın Projemize Almanya'da yaşayan Arabanlı hemşehrilerimiz Hazime Işık Altuntaş 3000 lira ve Fatma Işık Seyhan 4000 lira olmak üzere toplam 7000 lira babaları merhum Hüseyin Işık'ın hayrına bağış yapmışlardır. Yapılan bağış ile un alınıp Sosyal Fırın'da ekmek pişirilip ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır." ifadesini kullandı.

Mutlu, "Taziyelerinizde yemek yapmak yerine aşevimizden yemek ve sosyal fırınımızdan ekmek dağıtarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirsiniz. Böylece ölmüşlerimiz için güzel bir hayır işlemiş olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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